"Астана" сенсационно проиграла новичку КПЛ из-за гола на последних минутах

Футболисты "Астаны" потерпели поражение от семейского "Елимая" в номинально домашнем матче третьего тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Столичный клуб из-за реконструкции "Астана Арены" принимает гостей в Алматы. Встреча третьего тура на стадионе "Хан-Тенгри" завершилась со счетом 1:0 в пользу "Елимая". Единственный мяч на 88-й минуте забил казахстанский форвард Роман Муртазаев.

К этому времени хозяева играли в меньшинстве. Прямую красную карточку на 58-й минуте получил сербский защитник Алекса Аманович.

"Астана" впервые в нынешнем сезоне потеряла очки. С шестью баллами после трех матчей серебряные призеры прошлого чемпионата Казахстана идут на третьей позиции в таблице, уступая костанайскому "Тоболу" (7) и "Актобе" (6).

"Елимай" одержал первую победу в сезоне. После трех туров новичок КПЛ, выигравший в прошлом году Первую лигу, набрал четыре очка и занимает восьмое место.

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