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"Астана" сенсационно проиграла новичку КПЛ из-за гола на последних минутах

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Футболисты "Елимая". Командное фото
Футболисты "Елимая". Фото: Пресс-служба ФК "Елимай"

Футболисты "Астаны" потерпели поражение от семейского "Елимая" в номинально домашнем матче третьего тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Столичный клуб из-за реконструкции "Астана Арены" принимает гостей в Алматы. Встреча третьего тура на стадионе "Хан-Тенгри" завершилась со счетом 1:0 в пользу "Елимая". Единственный мяч на 88-й минуте забил казахстанский форвард Роман Муртазаев.

К этому времени хозяева играли в меньшинстве. Прямую красную карточку на 58-й минуте получил сербский защитник Алекса Аманович.

"Астана" впервые в нынешнем сезоне потеряла очки. С шестью баллами после трех матчей серебряные призеры прошлого чемпионата Казахстана идут на третьей позиции в таблице, уступая костанайскому "Тоболу" (7) и "Актобе" (6).

"Елимай" одержал первую победу в сезоне. После трех туров новичок КПЛ, выигравший в прошлом году Первую лигу, набрал четыре очка и занимает восьмое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2076273-astana-sensatsionno-proigrala-novichku-kpl-iz-za-gola-na-poslednih-minutah/

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