Чемпион Казахстана по футболу подписал нового игрока

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента объявил в своих социальных сетях о подписании нового футболиста — голкипера Азамата Жомартова, передает NUR.KZ.

Шымкентский клуб официально объявил о пополнении состава новым игроком в своем Instagram.

"К команде присоединился 28-летний вратарь. Азамат — воспитанник "Атырау", выступал в таких командах, как "Алай", "Каганат", "Арыс"», — гласит заявление ФК "Ордабасы".

Отметим, на данный момент ворота шымкентского клуба защищают два голкипера — Бекхан Шайзада и Карло Сентич.

На данный момент после двух туров Казахстанской премьер-лиги футбольный клуб "Ордабасы" располагается на третьей строчке турнирной таблицы, имея четыре очка в своем активе.

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