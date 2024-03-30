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Гол прямым ударом с углового решил исход матча чемпионата Казахстана по футболу

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Казахстанский футболист Серикжан Мужиков
Серикжан Мужиков. Фото: Пресс-служба ФК "Жетысу"

Талдыкорганский "Жетысу" благодаря необычному голу на выезде обыграл "Атырау" в матче третьего тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Мунайшы" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил капитан "Жетысу" Серикжан Мужиков, который на 73-й минуте смог поразить ворота соперников прямым ударом с углового. Это гол стал первым для талдыкорганцев в новом сезоне КПЛ.

На 77-й минуте хозяева получили право не пенальти, однако не смогли сравнять счет. Игорь Стасевич пробил с одиннадцатиметровой отметки выше ворот.

Победа позволила "Жетысу" набрать три очка и подняться в топ-8 таблицы. При этом команда провела в чемпионате два матча за три тура, так как павлодарский "Аксу" снялся с турнира перед его стартом.

"Атырау" потерпел первое поражение в сезоне. В активе команды осталось два очка, она опустилась на десятое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2075937-gol-pryamym-udarom-s-uglovogo-reshil-ishod-matcha-chempionata-kazahstana-po-futbolu/

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