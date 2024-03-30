Двукратный чемпион Казахстана продлил черную серию в КПЛ

Карагандинский "Шахтер" уступил туркестанскому "Турану" и потерпел третье подряд поражение в новом розыгрыше чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Двукратный чемпион страны в рамках третьего тура впервые в сезоне выступил дома. Встреча на Центральном стадионе "Шахтер" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победу "Турану" принесли голы боливийца Леонардо Ваки (7 минута) и словака Бранислава Слуки (39).

Для туркестанцев эти забитые мячи стали первыми в сезоне КПЛ. В турнирной таблице команда с четырьмя очками теперь занимает пятое место.

"Шахтер" проиграл все три стартовых матча чемпионата и ни разу не отметился голом. С нулем очков и разницей забитых и пропущенных мячей 0:8 карагандинцы замыкают таблицу, располагаясь на 13-й позиции.

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