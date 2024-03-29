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Главный тренер "Зенита" высказался о возвращении Нуралы Алипа после неудач в сборной Казахстана

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Нуралы Алип
Нуралы Алип: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Главный тренер санкт-петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Нуралы Алипа после его возвращения из Национальной сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

Напомним, что Алип был включен в заявку казахстанской сборной на матч полуфинала стыков с Грецией и товарищескую игру Люксембургом, однако принял участие лишь в последней игре.

"Что касается игроков сборных, то Нуралы Алип, Матео Кассьерра и Страхиня Эракович только вернулись. Состояние у всех разное. Кто‑то играл больше, кто‑то меньше. Это и дат матчей касается. Сейчас проанализируем состояние ребят. Времени, чтобы разобраться, кто в каком состоянии вернулся, немного, но оно есть. Решение по составу примем непосредственно перед игрой", – цитирует специалиста Meta-ratings.kz.

Ближайший матч "Зенита" состоится уже завтра, 30 марта. В гостях петербуржцы сыграют с ФК "Крылья Советов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2075769-glavnyy-trener-zenita-vyskazalsya-o-vozvraschenii-nuraly-alipa-posle-neudach-v-sbornoy-kazahstana/

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