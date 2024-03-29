Определены главные претенденты на золото Евро-2024

Футбольное издание Goal.com составили рейтинг силы европейских сборных и назвали главных фаворитов на чемпионство Евро-2024, который этим летом пройдет в Германии, передает NUR.KZ.
По мнению авторов данного материала, победителями континентального футбольного первенства станут чемпионы мира 2018 года - французы. Команда с именитым Криштиану Роналду в составе, сборная Португалии в их списке занимает второе место. Замыкает тройку футбольных фаворитов - национальная команда Бельгии.
Действующие победители чемпионата Европы - итальянцы расположились всего лишь на седьмом месте.
Первая 10-ка главных претендентов на золото Евро-2024 выглядит следующим образом:
- Франция
- Португалия
- Бельгия
- Англия
- Германия
- Испания
- Италия
- Венгрия
- Австрия
- Нидерланды
Напомним, Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2075574-opredeleny-glavnye-pretendenty-na-zoloto-evro-2024/