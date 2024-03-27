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Игорь Шацкий вошел в тройку лучших вратарей-рекордсменов Казахстана

Опубликовано:

Игорь Шацкий
Игорь Шацкий. Фото: kff.kz

Вратарь национальной команды Казахстана и футбольного клуба "Актобе" Игорь Шацкий поднялся на третье место в рейтинге по количеству проведенных матчей за сборную, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazfootball.kz.

В составе сборной Казахстана 34-летний голкипер Игорь Шацкий дебютировал 21 февраля 2019 года, в турецком Белеке, в товарищеском матче против сборной Молдовы (1:0). На сегодняшний день сыграл 28 матчей, пропустил 36 мячей. Его коэффициент надежности - 1,29.

Рекордсменом сборной Казахстана является Давид Лория, который сыграл 46 матчей и пропусти 79 голов свои ворота. На втором месте расположился Андрей Сидельников. Голкипер провел за национальную команду 26 игр и пропустил 48 мячей.

Всего за всю историю за сборную Казахстана выступали 27 вратарей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2074083-igor-shatskiy-voshel-v-troyku-luchshih-vratarey-rekordsmenov-kazahstana/

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