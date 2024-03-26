Ислам Чесноков: надо реабилитироваться перед болельщиками

Нападающий национальной сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков прокомментировал важность предстоящего товарищеского матча против Люксембурга после разгромного поражения от Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Матч Люксембург – Казахстан состоится в ночь с 26 на 27 марта, в 00:45 по казахстанскому времени. На предматчевой пресс-конференции футболист рассказал о настрое команды на предстоящую игру.

"Мы сильно разочарованы после игры с Грецией. Это мечта каждого футболиста сыграть на крупном турнире за национальную сборную. Разочарование до сих пор присутствует, но завтра новая игра и надо реабилитироваться перед болельщиками. Все мысли были об игре с Грецией и я особо не знаю команду Люксембург. Предстоит теория, там разберем соперника. Но игра с Люксембургом очень важна, все настроены, чтобы реабилитироваться, прежде всего перед самими собой и доказать - такого больше не случится", - отмечает Чесноков.

Ранее, главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу прокомментировал выбор стартового состава на стыковой матч с Грецией за выход на Евро-2024.

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