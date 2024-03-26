Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Ислам Чесноков: надо реабилитироваться перед болельщиками

Опубликовано:

Ислам Чесноков
Ислам Чесноков. Фото: Казахстанская федерация футбола

Нападающий национальной сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков прокомментировал важность предстоящего товарищеского матча против Люксембурга после разгромного поражения от Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Матч Люксембург – Казахстан состоится в ночь с 26 на 27 марта, в 00:45 по казахстанскому времени. На предматчевой пресс-конференции футболист рассказал о настрое команды на предстоящую игру.

"Мы сильно разочарованы после игры с Грецией. Это мечта каждого футболиста сыграть на крупном турнире за национальную сборную. Разочарование до сих пор присутствует, но завтра новая игра и надо реабилитироваться перед болельщиками. Все мысли были об игре с Грецией и я особо не знаю команду Люксембург. Предстоит теория, там разберем соперника. Но игра с Люксембургом очень важна, все настроены, чтобы реабилитироваться, прежде всего перед самими собой и доказать - такого больше не случится", - отмечает Чесноков.

Ранее, главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу прокомментировал выбор стартового состава на стыковой матч с Грецией за выход на Евро-2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073351-islam-chesnokov-nado-reabilitirovatsya-pered-bolelschikami/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.