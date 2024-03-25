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Магомед Адиев объяснил выбор стартового состава на матч с Грецией

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Сборная Казахстана по футболу рядом с флагом
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу прокомментировал выбор стартового состава на стыковой матч с Грецией за выход на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Адиев высказался на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча с Люксембургом.

"…Мои решения не являются спонтанными. Они были взвешены и подтверждены тренировочными процессами. Мы можем поднять любую тренировку и аргументировать любое свое решение по составу.

Исхожу из футбольных показателей. Ребята сделали многое для сборной и меня. Однако есть текущее состояние. Как человек, который сильно любит футбол, я не могу обманывать футбол. Пока буду работать, надеюсь, не уйду от этого момента… Оразов и Тагыберген заслуживали выход в основе, но тактически мы планировали их выпустить во втором тайме, чтобы поднять давление. Тапалов выглядел хорошо, но, по-мне, Каиров подходил структурно...", - рассказал специалист.

Матч Люксембург – Казахстан состоится в ночь с 26 на 27 марта, в 00:45 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073063-magomed-adiev-obyasnil-vybor-startovogo-sostava-na-match-s-gretsiey/

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