Магомед Адиев объяснил выбор стартового состава на матч с Грецией

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу прокомментировал выбор стартового состава на стыковой матч с Грецией за выход на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Адиев высказался на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча с Люксембургом.

"…Мои решения не являются спонтанными. Они были взвешены и подтверждены тренировочными процессами. Мы можем поднять любую тренировку и аргументировать любое свое решение по составу.

Исхожу из футбольных показателей. Ребята сделали многое для сборной и меня. Однако есть текущее состояние. Как человек, который сильно любит футбол, я не могу обманывать футбол. Пока буду работать, надеюсь, не уйду от этого момента… Оразов и Тагыберген заслуживали выход в основе, но тактически мы планировали их выпустить во втором тайме, чтобы поднять давление. Тапалов выглядел хорошо, но, по-мне, Каиров подходил структурно...", - рассказал специалист.

Матч Люксембург – Казахстан состоится в ночь с 26 на 27 марта, в 00:45 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.