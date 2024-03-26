Звезду "Реала" довели до слез на пресс-конференции (видео)

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии по футболу Винисиус Джуниор не сдержал слез при вопросе о расизме на пресс-конференции, передает NUR.KZ.

Эпизод произошел на пресс-конференции сборной Бразилии перед товарищеским матчем с Испанией, который должен состояться в ночь с 26 на 27 марта в 1:30 по казахстанскому времени.

"Простите. Я просто хочу играть в футбол, заниматься тем, что я умею. Мне просто хочется помогать клубу и своей семье", - заявил футболист.

Напомним, что бразильца, выступающего под седьмым номером, часто подвергают расистским оскорблениям на почве его цвета кожи.

В последнем матче Винисиус отметился голевой передачей на 17-летнего Эндрика Фелипе, который забил свой дебютный гол в составе национальной сборной во время товарищеской встречи с Англией на "Уэмбли".

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