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17-летний вундеркинд рекордным голом принес сборной Бразилии победу над Англией

Опубликовано:

Бразильский футболист Эндрик
Эндрик. Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Уникальный гол Эндрика помог сборной Бразилии по футболу одержать минимальную победу над командой Англии в гостевом товарищеском матче, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 80-й минуте вскоре после выхода на замену забил Эндрик с передачи Винисиуса Жуниора.

Для 17-летнего форварда гол стал дебютным за сборную Бразилии. Только трое футболистов забивали за эту команду в более молодом возрасте. Последним из них в 1994 году был Роналдо.

Кроме того, Эндрик стал самым молодым автором гола в матче взрослых команд на "Уэмбли". Ранее никому не удавалось отличиться на этом стадионе в более юном возрасте ни на клубном уровне, ни в играх национальных сборных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072619-17-letniy-vunderkind-rekordnym-golom-prines-sbornoy-brazilii-pobedu-nad-angliey/

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