Представлена символическая сборная самых дорогих футболистов мира

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогих футболистов мира на данный момент, передает NUR.KZ.

В данном составе больше всего представлено игроков сборной Англии (4 футболиста), также в сборную попали по два представителя Франции и Португалии.

Вратарь: Диогу Кошта, "Порту" (45 миллионов евро, Португалия).

Защитники: Йошко Гвардиол, "Манчестер Сити" (75 млн, Хорватия), Рубен Диаш, "Манчестер Сити" (80 млн, Португалия), Вильям Салиба, "Арсенал" (80 млн, Франция), Трент Александер-Арнольд, "Ливерпуль" (70 млн, Англия).

Полузащитники: Деклан Райс, "Арсенал" (110 млн, Англия), Джуд Беллингем, "Реал" (180 млн, Англия), Джамал Мусиала, "Бавария" (110 млн, Германия).

Нападающие: Килиан Мбаппе, "ПСЖ" (180 млн, Франция), Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" (180 млн, Норвегия), Букайо Сака, "Арсенал" (130 млн, Англия).

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