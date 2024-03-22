Агент Зайнутдинова рассказал о дальнейших планах футболиста в команде

Агент полузащитника национальной сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова - Евгений Новиков прокомментировал адаптацию своего подопечного в клубе, передает NUR.KZ со ссылкой на издание РБ Спорт.

"Думаю, по количеству проведенных матчей понятно, что вливание в новую команду произошло. Понятно, что его используют на разных позициях — это и минус, и плюс, поскольку Бахтиер получает игровую практику. Из всех футболистов, которые пришли в одно время с ним, он сыграл больше всех.

Клуб лихорадит и с тренерами, и с результатами — это может сказаться и на Зайнутдинове, но он держится, все в порядке. С новым тренером познакомился, понял его требования. Турецкая лига — другая, быстрая, очень много играют в атаку, но я думаю, что переход в «Бешикташ» был абсолютно правильным шагом в его карьере.

— На следующий сезон Бахтиер точно остается в «Бешикташе»? — Даже не понимаю, почему ведутся такие разговоры", - заключает Новиков.

Напомним, в текущем сезоне Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 34 матча и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.

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