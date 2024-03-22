Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Агент Зайнутдинова рассказал о дальнейших планах футболиста в команде

Опубликовано:

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Агент полузащитника национальной сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова - Евгений Новиков прокомментировал адаптацию своего подопечного в клубе, передает NUR.KZ со ссылкой на издание РБ Спорт.

"Думаю, по количеству проведенных матчей понятно, что вливание в новую команду произошло. Понятно, что его используют на разных позициях — это и минус, и плюс, поскольку Бахтиер получает игровую практику. Из всех футболистов, которые пришли в одно время с ним, он сыграл больше всех.
Клуб лихорадит и с тренерами, и с результатами — это может сказаться и на Зайнутдинове, но он держится, все в порядке. С новым тренером познакомился, понял его требования. Турецкая лига — другая, быстрая, очень много играют в атаку, но я думаю, что переход в «Бешикташ» был абсолютно правильным шагом в его карьере.
— На следующий сезон Бахтиер точно остается в «Бешикташе»? — Даже не понимаю, почему ведутся такие разговоры", - заключает Новиков.

Напомним, в текущем сезоне Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 34 матча и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072265-agent-zaynutdinova-rasskazal-o-dalneyshih-planah-futbolista-v-komande/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.