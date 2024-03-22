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Сборная Украины на последних минутах вырвала победу в стыковом матче Евро-2024

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Футболисты сборной Украины празднуют гол
Футболисты сборной Украины. Фото: Srdjan Stevanovic - UEFA/UEFA via Getty Images

Мужская сборная Украины по футболу одержала волевую победу над командой Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Билино Поле" в Зенице и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Боснийцы вышли вперед благодаря автоголу Николая Матвиенко (57 минута), однако в концовке украинцы не только отыгрались, но и вырвали победу. Забитыми мячами отметились Роман Яремчук (85) и Артем Довбик (88).

Победа позволила сборной Украины выйти в финал плей-офф за попадание на Евро-2024. Путевку на турнир команда оспорит с исландцами, которые разгромили Израиль со счетом 4:1. Номинальными хозяевами будут украинцы, встреча пройдет на нейтральном поле.

В другой сетке плей-офф в финале сыграют сборные Польши и Уэльса. Они разгромили команды Эстонии (5:1) и Финляндии (4:1) соответственно. Решающий матч пройдет в Уэльсе.

Напомним, третью путевку на Евро-2024 оспорят грузины и греки, которые в полуфинале разгромили сборную Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072100-sbornaya-ukrainy-na-poslednih-minutah-vyrvala-pobedu-v-stykovom-matche-evro-2024/

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