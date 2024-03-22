Сборная Казахстана по футболу крупно проиграла в квалификации Евро-2025

Мужская молодежная сборная Казахстана по футболу (игроки не старше 21 года) потерпела поражение от команды Шотландии в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась в Пейсли и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У шотландцев отличились Джош Доиг (19 минута), Лайалл Кэмерон (24), Томми Конвэй (38, с пенальти) и Льюис Фиорини (55). Единственный мяч казахстанцев забил Ян Труфанов (68), реализовавший пенальти.

Победа позволила сборной Шотландии набрать 13 очков за шесть матчей и удержаться на второй позиции в группе B, уступая только Испании. Лидер таблицы имеет в активе столько же баллов, но за пять проведенных встреч.

Сборная Казахстана в пяти матчах одержала одну победу при четырех поражениях. С тремя очками команда занимает пятое место, опережая только Мальту.

На чемпионат Европы, который пройдет в Словакии, гарантированно попадут победители каждой группы. Некоторые из команд, занявших вторые места, также квалифицируются на турнир напрямую, а другие сыграют в стыковых матчах.

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