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"Шок от наглости": казахстанский блогер сцепился с официантом в Греции из-за футбола

Опубликовано:

Казахстанский блогер Артур Аскарулы
Артур Аскарулы. Фото: Instagram @archibaaalt

Креативный директор Qazaqstan Football League и популярный блогер Артур Аскарулы ("Archibaaalt") попал в конфликт перед матчем сборных Казахстана и Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Команды сыграют в полуфинале стыкового турнира Евро-2024. Встреча пройдет в Афинах, где Аскарулы и попал в неприятный инцидент.

По его словам, он впервые столкнулся с агрессивной поддержкой от фанатов. При этом во избежание столкновений с греческими болельщиками для казахстанцев был организован трансфер до точки сбора перед матчем.

"У них же даже летальные исходы в последние годы были. Просто вот стреляют, убивают, избивают. Вот даже сейчас мы обедали в ресторане, подходит официант и говорит: "Вы сегодня проиграете!" Я такой: "Нифига себе". Чуть в шоке от наглости, ну и ответил: "Тогда ты без чаевых сегодня". В общем, да, в Греции, жестко болеют", — сказал Аскарулы.

Ранее стало известно, сколько болельщиков сборной Казахстана поддержат национальную команду на стадионе в Афинах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072058-shok-ot-naglosti-kazahstanskiy-bloger-stsepilsya-s-ofitsiantom-v-gretsii-iz-za-futbola/

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