"Шок от наглости": казахстанский блогер сцепился с официантом в Греции из-за футбола

Креативный директор Qazaqstan Football League и популярный блогер Артур Аскарулы ("Archibaaalt") попал в конфликт перед матчем сборных Казахстана и Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Команды сыграют в полуфинале стыкового турнира Евро-2024. Встреча пройдет в Афинах, где Аскарулы и попал в неприятный инцидент.

По его словам, он впервые столкнулся с агрессивной поддержкой от фанатов. При этом во избежание столкновений с греческими болельщиками для казахстанцев был организован трансфер до точки сбора перед матчем.

"У них же даже летальные исходы в последние годы были. Просто вот стреляют, убивают, избивают. Вот даже сейчас мы обедали в ресторане, подходит официант и говорит: "Вы сегодня проиграете!" Я такой: "Нифига себе". Чуть в шоке от наглости, ну и ответил: "Тогда ты без чаевых сегодня". В общем, да, в Греции, жестко болеют", — сказал Аскарулы.

Ранее стало известно, сколько болельщиков сборной Казахстана поддержат национальную команду на стадионе в Афинах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.