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"Настрой Адиева, судьи и глава УЕФА могут помочь Казахстану": футбольный эксперт Гений Тулегенов – о матче с Грецией

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Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки сборной Казахстана по футболу: Jurij Kodrun - UEFA/UEFA via Getty Images

Журналист Гений Тулегенов, представляющий Казахстан в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА, в интервью корреспонденту NUR.KZ высказался касательно предстоящего матча Греции и сборной Казахстана за выход в финальную часть Евро-2024.

"Если наши игроки отдадут все силы, сыграют четко по тренерской установке, и к ним будут хорошо относиться судьи, как на матчах отборочного турнира, то Казахстан пройдет дальше.

Я думаю, во всех наших победных играх с Данией, Северной Ирландией и Финляндией, президент УЕФА Александр Чеферин болел за Казахстан. Потому что он хотел, чтобы словенцы спустя 24 года наконец попали на Евро.

В целом, если мы выложимся по полной, повезет с судьями и Чеферин вновь будет болеть за Казахстан, то наши ребята победят греков. Хочется верить, что сказка продолжится", – рассказал журналист.

Добавим, что Гений Тулегенов эксклюзивно для нашего Telegram-канала @sportnurkz рассказал, какие факторы могут помешать казахстанской сборной в предстоящей игре.

Гений Тулегенов
Гений Тулегенов: Фото из личных архивов

Матч Греция – Казахстан состоится в ночь с 21 на 22 марта, в 00:45 по астанинскому времени. Напомним, ранее свои ожидания от игры высказал главный тренер Национальной сборной Казахстана Магомед Адиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2071965-nastroy-adieva-sudi-i-glava-uefa-mogut-pomoch-kazahstanu-futbolnyy-ekspert-geniy-tulegenov-o-matche-s-gretsiey/

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