"Разочарование точно будет": главный тренер сборной Казахстана — о матче с Грецией

После матча сборных Греции и Казахстана кто-то в любом случае испытает разочарование, заявил главный тренер отечественной национальной команды Магомед Адиев, передает NUR.KZ.

На пресс-конференции перед стыковой встречей Евро-2024 российский специалист также отметил, что гости не собираются действовать в глубокой обороне.

"Мой коллега, тренер команды Греции в интервью сказал, что довольно хорошо знает нашу сборную. Думаю, у него есть понимание, что мы ни в одном матче в глубокой обороне не играли. Она немного исчерпала себя в современном футболе. С финнами, датчанами ни дома, ни даже на выезде мы не прижимались. Есть определенные фазы игры, где соперник лучше, активнее действует, поэтому приходится ниже садиться. Но априори мы этого не делаем и завтра не собираемся", — сказал Адиев.

"Следующий вечер прекрасен, но после матча точно будет определенное разочарование у какой-либо сборной, — продолжил тренер. — Ничьей не будет, поэтому мы, как и наши соперники, будем искать счастье у чужих ворот. Как всегда, приложим усилия для того, чтобы быть сбалансированными как в защите, так и в атакующих действиях".

Матч сборных Греции и Казахстана в Афинах начнется в ночь на 22 марта — в 00:45 по астанинскому времени.

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