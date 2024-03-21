Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Если мы допустим ошибку, то они нас накажут": главный тренер сборной Греции – о матче с Казахстаном

Опубликовано:

Густаво Пойет
Густаво Пойет: Charles McQuillan/Getty Images

Главный тренер сборной Греции по футболу Густаво Пойет поделился своим мнением о предстоящем матче со сборной Казахстана в рамках полуфинальной встречи за выход на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Казахстан – команда, которая сделала большой прогресс за последние несколько лет. Их прогресс даже больше, чем у нас. Тем не менее, мы готовы показать, на чтобы способны…

Мы не видели, чтобы Казахстан расслаблялся хотя бы 20 минут в последних матчах. У них структурированная игра. Если мы допустим ошибку, то они нас накажут. Речь идет даже не о качестве, а о концентрации игроков сборной Казахстана…", - заявил Пойет на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что ранее о предстоящей встрече также высказался и главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев.

Матч Греция – Казахстан состоится 22 марта, в 00:45 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2071761-esli-my-dopustim-oshibku-to-oni-nas-nakazhut-glavnyy-trener-sbornoy-gretsii-o-matche-s-kazahstanom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.