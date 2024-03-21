"Если мы допустим ошибку, то они нас накажут": главный тренер сборной Греции – о матче с Казахстаном

Главный тренер сборной Греции по футболу Густаво Пойет поделился своим мнением о предстоящем матче со сборной Казахстана в рамках полуфинальной встречи за выход на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Казахстан – команда, которая сделала большой прогресс за последние несколько лет. Их прогресс даже больше, чем у нас. Тем не менее, мы готовы показать, на чтобы способны…

Мы не видели, чтобы Казахстан расслаблялся хотя бы 20 минут в последних матчах. У них структурированная игра. Если мы допустим ошибку, то они нас накажут. Речь идет даже не о качестве, а о концентрации игроков сборной Казахстана…", - заявил Пойет на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что ранее о предстоящей встрече также высказался и главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев.

Матч Греция – Казахстан состоится 22 марта, в 00:45 по времени Астаны.

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