Опубликованы результаты жеребьевки футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже

NUR.KZ представляет вашему вниманию результаты турнира по футболу среди мужских и женских команд в рамках Олимпийских игр-2024, которые состоятся в Париже.
Команды будут разделены на четыре группы, всего в олимпийских соревнованиях по футболу примут участие 16 команд, четыре из них еще не определены.
Группа А
Франция;
США;
Победитель межконтинентального раунда плей-офф (Азия – Африка);
Новая Зеландия.
Группа В
Аргентина;
Марокко;
Азия-3;
Украина.
Группа С
Азия-2;
Испания;
Египет;
Доминиканская Республика.
Группа D
Азия-1;
Парагвай;
Мали;
Израиль.
Турнир будет проходить 24 июля по 10 августа. Отметим, что сборные имеют возрастные ограничения для участников, в команду можно заявить не более трех игроков старше 23-х лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2071758-opublikovany-rezultaty-zherebevki-futbolnogo-turnira-na-olimpiade-2024-v-parizhe/