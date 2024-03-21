Опубликованы результаты жеребьевки футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже

NUR.KZ представляет вашему вниманию результаты турнира по футболу среди мужских и женских команд в рамках Олимпийских игр-2024, которые состоятся в Париже.

Команды будут разделены на четыре группы, всего в олимпийских соревнованиях по футболу примут участие 16 команд, четыре из них еще не определены.

Группа А

Франция;

США;

Победитель межконтинентального раунда плей-офф (Азия – Африка);

Новая Зеландия.

Группа В

Аргентина;

Марокко;

Азия-3;

Украина.

Группа С

Азия-2;

Испания;

Египет;

Доминиканская Республика.

Группа D

Азия-1;

Парагвай;

Мали;

Израиль.

Турнир будет проходить 24 июля по 10 августа. Отметим, что сборные имеют возрастные ограничения для участников, в команду можно заявить не более трех игроков старше 23-х лет.

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