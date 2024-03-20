Магомед Адиев: стараюсь реже попадаться на глаза футболистам сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев на пресс-конференции рассказал о моральной готовности игроков перед матчем с Грецией, передает NUR.KZ.

Национальная команда в ночь на пятницу по астанинскому времени проведет полуфинал стыкового турнира Евро-2024. Для попадания на чемпионат необходимо выиграть эту встречу, а также финал. Ранее казахстанцы могли квалифицироваться на Евро через отборочный турнир, но уступили в последнем туре сборной Словении в решающем матче.

"По разговору с ребятами видно, что все понимают цену завтрашнего вечера. Не вижу смысла давить на них большими речами. Наоборот, я видоизменил [подход] по сравнению с игрой со Словенией. Стараюсь реже им на глаза попадаться, чтобы не создавать лишнего давления. Они сами все прекрасно понимают", — заявил Адиев.

Также тренер сборной Казахстана ответил на вопрос об ожиданиях от судейства. Главным арбитром матча назначен нидерландец Данни Маккели — один из самых известных действующих футбольных рефери.

"Тренеры, футболисты должны влиять на то, что нам под силу, выполнить наши задачи. Судейские моменты нам неподвластны. Зачем об этом думать? Поверьте, нам есть над чем подумать. Надеюсь, судья завтра в полной мере справится со своими обязанностями", — сказал Адиев.

Ранее стало известно, сколько сборная Казахстана заработает в случае попадания на Евро-2024.