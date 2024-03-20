Стало известно сколько заработает сборная Казахстана в случае выхода на Евро-2024

Опубликованы суммы выплат, которые получат национальные сборные за выход в финальную часть чемпионата Европы по футболы-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

За выход на Евро-2024 все команды получают по 9.25 миллиона евро (4.5 миллиарда тенге), за победу в матче турнира предусмотрен бонус в размере одного миллиона евро, за ничью обе команды, участвующие в игре получают по 500 тысяч евро.

Аналогичные выплаты ожидают и сборную Казахстана в случае успешных выступлений в матчах плей-офф Лиги наций.

Если подопечные Магомеда Адиева 22 марта одержат победу над Грецией и 26 марта обыграют победителя пары Грузия – Люксембург, то заработок сборной может варьироваться от 9.25 миллиона до 28,25 миллиона евро (13,85 миллиарда тенге).

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