Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Стало известно сколько заработает сборная Казахстана в случае выхода на Евро-2024

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Казахстанская федерация футбола

Опубликованы суммы выплат, которые получат национальные сборные за выход в финальную часть чемпионата Европы по футболы-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

За выход на Евро-2024 все команды получают по 9.25 миллиона евро (4.5 миллиарда тенге), за победу в матче турнира предусмотрен бонус в размере одного миллиона евро, за ничью обе команды, участвующие в игре получают по 500 тысяч евро.

Аналогичные выплаты ожидают и сборную Казахстана в случае успешных выступлений в матчах плей-офф Лиги наций.

Если подопечные Магомеда Адиева 22 марта одержат победу над Грецией и 26 марта обыграют победителя пары Грузия – Люксембург, то заработок сборной может варьироваться от 9.25 миллиона до 28,25 миллиона евро (13,85 миллиарда тенге).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2071122-stalo-izvestno-skolko-zarabotaet-sbornaya-kazahstana-v-sluchae-vyhoda-na-evro-2024/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.