УЕФА отметил гол полузащитника сборной Казахстана перед матчем с Грецией

Официальный аккаунт UEFA EURO 2024 в Instagram отметил гол полузащитника сборной Казахстана и костанайского ФК "Тобол" Ислама Чеснокова, передает NUR.KZ.

УЕФА опубликовал видео, на котором Чесноков реализовывает голевой момент в матче девятого тура квалификационного отбора на чемпионат Европы-2024, где Национальная сборная Казахстана на своем поле приняла команду Сан-Марино.

Этим голом на 19-й минуте полузащитник открыл счет встречи, позже он забил еще один мяч на 51-й минуте, а нападающий Абат Аймбетов реализовал пенальти на 90+2, игра завершилась победой казахстанских футболистов со счетом 3:1.

Напомним, что в квалификации сборная Казахстана заняла третье место в своей группе и не смогла напрямую отобраться на Евро-2024, однако у подопечных Магомеда Адиева еще есть шанс выступить на первом в истории страны международном турнире через Лигу наций.

22 марта в 00:45 Казахстан сыграет с Грецией, в случае победы нашей сборной команде предстоит матч с победителем пары Грузия – Люксембург за путевку в финальную часть Евро-2024.

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