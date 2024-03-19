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Бывший боец UFC из Казахстана дал прогноз на матч национальной сборной против Греции

Опубликовано:

Боец Сергей Морозов
Сергей Морозов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств, ранее выступавший в UFC, Сергей Морозов рассказал о своих ожиданиях от матча полуфинала квалификации на Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Встреча состоится 22 марта, в 00:45 по времени Астаны.

"Признаюсь честно, перестал следить за футболом, но об успехах сборной Казахстана знаю. Действительно, это исторический момент, потому что мы в двух шагах от попадания на ЕВРО. Тренерский штаб и футболисты проделали большую работу. Как сложится игра? Это известно только одному Всевышнему. Греки превосходят нас в классе, наверное, правильно будет забить быстрый гол и заставить их играть по нужному нам сценарию. Нужно дисциплинированно действовать в обороне. Не зря говорят, порядок бьет класс. В любом случае хочется пожелать успехов не только нашей сборной по футболу, но и всем казахстанским спортсменам. Хочется, чтобы в священный месяц Рамадан старания и труд наших спортсменов были вознаграждены по достоинству", – заявил Морозов.

Отметим, что сам боец 11 лет занимался футболом и даже выступал в юношеской команде ФК "Актобе".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2071080-byvshiy-boets-ufc-iz-kazahstana-dal-prognoz-na-match-natsionalnoy-sbornoy-protiv-gretsii/

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