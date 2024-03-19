Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч против Швеции

Именитый нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч национальной команды против Швеции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт федерации.
Криштиану Роналду включен в расширенный список на матчи против Швеции и Словении, но ближайший матч пропустит. Главный тренер португальской команды Роберто Мартинес предоставил отдых 39-летнему футболисту.
Нападающий присоединится к сборной во второй игре против словенцев, которая пройдет на выезде 26 марта. Матч сборной Португалии со Швецией состоится 21 марта.
В нынешнем сезоне Роналду провел 33 матча во всех турнирах. Опытный португальский бомбардир отметился 30 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2070792-ronaldu-ne-popal-v-zayavku-sbornoy-portugalii-na-match-protiv-shvetsii/