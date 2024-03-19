Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч против Швеции

Именитый нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч национальной команды против Швеции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт федерации.

Криштиану Роналду включен в расширенный список на матчи против Швеции и Словении, но ближайший матч пропустит. Главный тренер португальской команды Роберто Мартинес предоставил отдых 39-летнему футболисту.

Нападающий присоединится к сборной во второй игре против словенцев, которая пройдет на выезде 26 марта. Матч сборной Португалии со Швецией состоится 21 марта.

В нынешнем сезоне Роналду провел 33 матча во всех турнирах. Опытный португальский бомбардир отметился 30 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

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