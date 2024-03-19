Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч против Швеции

Опубликовано:

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Именитый нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч национальной команды против Швеции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт федерации.

Криштиану Роналду включен в расширенный список на матчи против Швеции и Словении, но ближайший матч пропустит. Главный тренер португальской команды Роберто Мартинес предоставил отдых 39-летнему футболисту.

Нападающий присоединится к сборной во второй игре против словенцев, которая пройдет на выезде 26 марта. Матч сборной Португалии со Швецией состоится 21 марта.

В нынешнем сезоне Роналду провел 33 матча во всех турнирах. Опытный португальский бомбардир отметился 30 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2070792-ronaldu-ne-popal-v-zayavku-sbornoy-portugalii-na-match-protiv-shvetsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.