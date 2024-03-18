Нуралы Алип прибыл в расположение сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана по футболу, выступающий в составе санкт-петербургского ФК "Зенит", Нуралы Алип прибыл в расположение национальной команды, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Футболист прибыл в расположение сборной, которая проводит учебно-тренировочные сборы в Дубае (ОАЭ), сегодня к команде также присоединились лучший бомбардир в истории национальной команды полузащитник Бахтиер Зайнутдинов и нападающий "Адана Демирспор" Абат Аймбетов.

Отметим, ранее сборная Казахстана находилась на тренировочных сборах и провела товарищеский матч с Туркменистаном в составе футболистов, которые выступают в чемпионате страны.

Таким образом, Алип стал последним игроком, который присоединился к команде в преддверии полуфинальной игры против Греции за право выхода на Евро-2024.

Матч Греция – Казахстан состоится в Афинах 22 марта, в 00:45 по казахстанскому времени.

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