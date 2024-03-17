Гол и удаление на последних секундах: "Манчестер Юнайтед" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" в дополнительное время одержал домашнюю победу над "Ливерпулем" в четвертьфинале Кубка Англии по футболу и вышел в следующую стадию, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Основное время привело к ничьей — 2:2. У "МЮ" отличились Скотт Мактоминей (10 минута) и Антони (87), у "Ливерпуля" — Алексис Мак Аллистер (44) и Мохаммед Салах (45+2).

В экстра-таймах было забито еще три мяча. Сначала гостей вывел вперед Харви Эллиотт (105), но затем хозяева отыгрались усилиями Маркуса Рэшфорда (112). Победный мяч в составе "Юнайтед" на последних секундах забил Амад Диалло (130+1), который снял футболку при праздновании, за что получил вторую желтую карточку, после чего был удален.

Манчестерцы стали последним полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в следующую стадию пробились "Манчестер Сити" и "Челси" из премьер-лиги, а также "Ковентри", представляющий Чемпионшип — второй по силе дивизион.

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