Федерация футбола Греции обратилась к болельщикам

Греческая футбольная федерация сделала заявление на своем официальном сайте для болельщиков, которые приобрели билеты на стыковой матч против сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

Как стало известно, на встречу в Афинах были выкуплены все билеты и организаторы предупреждают футбольных фанатов прибыть на стадион заранее.

«В частности, в связи с повышенной посещаемостью и строгими мерами безопасности, которые будут приняты, прибытие владельцев билетов на стадион должно быть завершено не позднее, чем за 45 минут до начала матча, чтобы избежать скопления людей у входных ворот.

При этом подчеркивается, что на стадион смогут попасть только обладатели билетов, а маленьких детей любого возраста без билета просят не приводить», — говорится в заявлении.

Напомним, матч "Греция - Казахстан" пройдет в греческой столице на стадионе "Айя София" в ночь с 21-го на 22-е марта в 00:45 по казахстанскому времени.

Ранее, появилась информация о том, где казахстанские болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию матча.

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