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ЕВРО-2024: стали известны подробности прямой трансляции матча сборной Казахстана

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Президент Касым-Жомарт Токаев и сборная Казахстана по футболу
Президент Касым-Жомарт Токаев и сборная Казахстана по футболу. Фото: Акорда

Появилась информация о том, где казахстанские болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию стыкового матча сборной Казахстана против Греции, передает NUR.KZ.

Телеканал "Qazsport" планирует показ прямой трансляции из Афин полуфинальной встречи стыкового турнира за путевку на чемпионат Европы 2024 "Греция - Казахстан". Матч пройдет в греческой столице в ночь с 21-го на 22-е марта в 00:45 по казахстанскому времени.

Напомним, ранее в рамках подготовки к матчу футболисты сборной Казахстана всухую обыграли команду Туркменистана в товарищеской встрече на учебно-тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ).

Победитель этого противостояния в финале плей-офф Лиги наций сыграет с победителем пары Грузия — Люксембург. Сборная, которая одержит победу в финале, сыграет на ЕВРО-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2069493-evro-2024-stali-izvestny-podrobnosti-pryamoy-translyatsii-matcha-sbornoy-kazahstana/

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