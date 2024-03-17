Дубль Суареса позволил "Интер Майами" удержать лидерство в MLS

Американский ФК "Интер Майами" в составе которого выступают экс-звезды "Барселоны" Луис Суарес и Лионель Месси, одержал победу в матче регулярного чемпионата MLS, сообщает NUR.KZ.

"Интер" в гостях одержал волевую победу над ФК "Ди Си Юнайтед" благодаря дублю уругвайского форварда.

Счет в матче открыл 27-летний полузащитник хозяев поля Джаред Прессон Страуд, реализовавший свой момент на 14-й минуте встречи.

Через 10 минут ответный мяч забил игрок "Интер Майами" Леонардо Кампана, а голы Луиса Суареса на 72-й и 85-й минутах игры позволили команде одержать победу и закрепиться на лидерской позиции в Восточной Конференции MLS.

"Интер" набрал 10 очков в 5 играх, у ближайших преследователей клуба из Майами – "Коламбус Крю" и "Нью-Йорк Ред Буллз" по 7 очков в 3-х матчах.

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