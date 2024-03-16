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Определились первые участники стыковых матчей: итоги второго тура Кубка Казахстана по футболу

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Футболисты "Онтустика" (Шымкент)
Футболисты "Онтустика". Фото: Пресс-служба ФК "Онтустик"

В субботу, 16 марта, завершился второй тур предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу, который принимает стадион БИИК в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Участие в данной стадии принимают клубы Первой и Второй лиг, которые разбиты на шесть групп. В последних матчах второго тура сыграли команды групп E и F.

Сначала в субботу жезказганский "Улытау" одержал победу со счетом 1:0 над атакентским "Мактааралом" благодаря голу Максима Чалкина. Во втором матче дня была зафиксирована ничья (1:1). У шымкентского "Кырана" отличился Серижан Абжал, у "Жетысая" пенальти реализовал Бекнур Рыскул.

Полные результаты второго тура предварительного этапа Кубка Казахстана выглядят так:

Группа A

"Иртыш" (Павлодар) — "Окжетпес" (Кокшетау) - 1:0;

"Хан-Тенгри" (Алматы) — AKAS (Алматы) - 1:2;

Группа B

"Онтустик" (Шымкент) — "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 2:0;

Группа C

"Экибастуз" — "Туркестан" - 1:1;

Группа D

"Жас Кыран" (Алматы) — "Арыс" (Алматы) - 1:0;

Группа E

"Улытау" (Жезказган) — "Мактаарал" (Атакент) - 1:0;

Группа F

"Жетысай" — "Кыран" (Шымкент) - 1:1.

В группе A принимают участие четыре команды, в остальных — по три. Победители всех групп разыграют между собой три путевки в плей-офф. Выход в стыковые матчи себе уже гарантировали "Онтустик" и "Жас Кыран", которые набрали максимальные шесть очков.

Третий тур предварительного этапа Кубка Казахстана состоится 18-19 марта. Раунд плей-офф за попадание в 1/8 финала запланирован на 21-23 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2069448-opredelilis-pervye-uchastniki-stykovyh-matchey-itogi-vtorogo-tura-kubka-kazahstana-po-futbolu/

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