Состоялась жеребьевка Кубка Казахстана по футболу 2024 года

В четверг прошла процедура жеребьевки нового розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, который будет состоять из предварительного и основного этапов, передает NUR.KZ.
Всего в турнире примут участие 32 команды. 19 клубов, выступающие в Первой и Второй лигах, стартуют с предварительного этапа. Представители КПЛ начнут турнирный путь с 1/8 финала. На первой стадии плей-офф сыграют все команды из высшего дивизиона и три клуба, которые квалифицируются из предварительного этапа.
Результаты жеребьевки 1/8 финала
Верхняя сетка
"Кайсар" (Кызылорда) — "Тобол" (Костанай)
"Женис" (Астана) — "Астана"
"Атырау" — Команда №16
"Кайрат" (Алматы) — "Туран" (Туркестан)
Нижняя сетка
Команда №15 — "Ордабасы" (Шымкент)
"Актобе" — "Жетысу" (Талдыкорган)
"Елимай" (Семей) — "Шахтер" (Караганда)
Команда №14 — "Кызыл-Жар" (Петропавловск)
Номерами отмечены слоты для клубов из предварительного этапа. На этой стадии представители Первой и Второй лиг будут разбиты на шесть групп, где проведут по одному матчу с каждым соперником.
Победители всех групп предварительного этапа разыграют между собой три путевки в следующий раунд. Сильнейшие команды из групп А и B оспорят слот №14, из C и D — слот №15, из E и F — слот №16.
Все матчи предварительного этапа примет стадион БИИК в Шымкенте. Первый раунд пройдет 1-19 марта, плей-офф — 21-23 марта.
Результаты жеребьевки предварительного этапа
Группа А: "Окжетпес" (Кокшетау), Хан-Тенгри (Алматы), Иртыш (Павлодар), AKAS (Алматы);
Группа В: "Акжайык" (Уральск), "Онтустик" (Шымкент), "Алтай" (Усть-Каменогорск);
Группа С: "Тараз", "Туркестан", "Экибастуз";
Группа D: "Каспий" (Актау), "Жас Кыран" (Алматы), "Арыс";
Группа Е: Мактаарал (Атакент), "SD Family" (Астана), "Улытау" (Жезказган);
Группа F: "Аксу" (Павлодар), "Кыран" (Шымкент), "Жетысай".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2065099-sostoyalas-zherebevka-kubka-kazahstana-po-futbolu-2024-goda/