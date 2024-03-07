Состоялась жеребьевка Кубка Казахстана по футболу 2024 года

В четверг прошла процедура жеребьевки нового розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, который будет состоять из предварительного и основного этапов, передает NUR.KZ.

Всего в турнире примут участие 32 команды. 19 клубов, выступающие в Первой и Второй лигах, стартуют с предварительного этапа. Представители КПЛ начнут турнирный путь с 1/8 финала. На первой стадии плей-офф сыграют все команды из высшего дивизиона и три клуба, которые квалифицируются из предварительного этапа.

Результаты жеребьевки 1/8 финала

Верхняя сетка

"Кайсар" (Кызылорда) — "Тобол" (Костанай)

"Женис" (Астана) — "Астана"

"Атырау" — Команда №16

"Кайрат" (Алматы) — "Туран" (Туркестан)

Нижняя сетка

Команда №15 — "Ордабасы" (Шымкент)

"Актобе" — "Жетысу" (Талдыкорган)

"Елимай" (Семей) — "Шахтер" (Караганда)

Команда №14 — "Кызыл-Жар" (Петропавловск)

Номерами отмечены слоты для клубов из предварительного этапа. На этой стадии представители Первой и Второй лиг будут разбиты на шесть групп, где проведут по одному матчу с каждым соперником.

Победители всех групп предварительного этапа разыграют между собой три путевки в следующий раунд. Сильнейшие команды из групп А и B оспорят слот №14, из C и D — слот №15, из E и F — слот №16.

Все матчи предварительного этапа примет стадион БИИК в Шымкенте. Первый раунд пройдет 1-19 марта, плей-офф — 21-23 марта.

Результаты жеребьевки предварительного этапа

Группа А: "Окжетпес" (Кокшетау), Хан-Тенгри (Алматы), Иртыш (Павлодар), AKAS (Алматы);

Группа В: "Акжайык" (Уральск), "Онтустик" (Шымкент), "Алтай" (Усть-Каменогорск);

Группа С: "Тараз", "Туркестан", "Экибастуз";

Группа D: "Каспий" (Актау), "Жас Кыран" (Алматы), "Арыс";

Группа Е: Мактаарал (Атакент), "SD Family" (Астана), "Улытау" (Жезказган);

Группа F: "Аксу" (Павлодар), "Кыран" (Шымкент), "Жетысай".

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