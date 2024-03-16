Гол Роналду спас "Аль-Наср" от четвертого поражения подряд (видео)

ФК "Аль-Наср", в составе которого выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, одержал победу в гостевом матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает NUR.KZ.

"Аль-Наср", занимающий вторую строчку саудовского чемпионата, в статусе гостей обыграл ФК "Аль-Ахли", прервав серию из трех поражений.

Игра завершилась со счетом 0:1, единственный гол на протяжении матча забил звездный португальский нападающий, реализовавший пенальти на 68-й минуте. Для Роналду это уже 30 гол в 33 встречах в текущем сезоне.

Отметим, что эта игра стала во многом определяющей для второй половины чемпионата страны, поскольку "Аль-Ахли" находится на третьей позиции в турнирной таблице, в активе команды 47 очков, у "Аль-Насра" - 56. Лидером является "Аль-Хиляль", в активе этого клуба 65 очков.

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