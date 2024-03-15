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Чемпион молодежного Евро из России рассказал о хейте после натурализации в сборной Казахстана

Опубликовано:

Александр Зуев
Александр Зуев. Фото: ФК "Рубин"

Полузащитник Национальной сборной Казахстана, выступающий в тульском "Арсенале", Александр Зуев высказался о негативных комментариях в его сторону после натурализации, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

27-летний футболист является уроженцем Костаная, однако на протяжении всей карьеры выступал в России и в составе сборной этой страны стал чемпионом молодежного Евро (U 17) в 2013 году.

"Когда я приехал на первый сбор, была большая волна негативных комментариев. Это было невозможно не увидеть. Для меня это новые ощущения, от которых нелегко абстрагироваться. В тот момент задумался, как живут звёзды мирового масштаба. Понял, что нужно уметь это проживать и спокойно относиться.

Когда я провел дебют, получилось отыграть хороший матч. После игры был сплошной позитив. До дебюта мнение людей было 50 на 50. Я сыграл нормально, сразу пошло больше позитива", – рассказал спортсмен.

Зуев получил казахстанское гражданство в июне 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2069262-chempion-molodezhnogo-evro-iz-rossii-rasskazal-o-heyte-posle-naturalizatsii-v-sbornoy-kazahstana/

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