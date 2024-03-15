"Зенит" Нуралы Алипа встретится с топ-клубом в 1/2 финала Кубка России

Санкт-петербургский ФК "Зенит" проведет полуфинальную встречу в рамках розыгрыша Кубка России сезона 2023/24 против московского "Спартака", сообщает NUR.KZ.

Напомним, в составе "Зенита" выступает защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип. Он включен в заявку команды на полуфинальный стыковой матч за право выхода Казахстана на Евро-2024 против Греции, который состоится 22 марта.

Полуфинальная сетка Кубка России выглядит следующим образом:

"Спартак" — "Зенит";

"Балтика" — "ЦСКА".

Первые матчи состоятся 2 по 4 апреля, ответные — с 16 по 18 апреля.

Пока неизвестно, выступит ли Алип в первом матче, поскольку в случае победы над Грецией, он примет участие в финальной игре розыгрыша путевок на чемпионат Европы 26 марта против победителя пары Грузия — Люксембург.

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