"Зенит" Нуралы Алипа встретится с топ-клубом в 1/2 финала Кубка России

Санкт-петербургский ФК "Зенит" проведет полуфинальную встречу в рамках розыгрыша Кубка России сезона 2023/24 против московского "Спартака", сообщает NUR.KZ.
Напомним, в составе "Зенита" выступает защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип. Он включен в заявку команды на полуфинальный стыковой матч за право выхода Казахстана на Евро-2024 против Греции, который состоится 22 марта.
Полуфинальная сетка Кубка России выглядит следующим образом:
"Спартак" — "Зенит";
"Балтика" — "ЦСКА".
Первые матчи состоятся 2 по 4 апреля, ответные — с 16 по 18 апреля.
Пока неизвестно, выступит ли Алип в первом матче, поскольку в случае победы над Грецией, он примет участие в финальной игре розыгрыша путевок на чемпионат Европы 26 марта против победителя пары Грузия — Люксембург.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2069244-zenit-nuraly-alipa-vstretitsya-s-top-klubom-v-12-kubka-rossii/