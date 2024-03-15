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"Ливерпуль" и "Милан" узнали соперников по четвертьфиналу Лиги Европы

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
Юрген Клопп: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы — второго по значимости еврокубка, передает NUR.KZ.

В процедуре принял участие чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Фернандо Льоренте. В составе испанской "Севильи" он выиграл Лигу Европы в сезоне-2015/16.

По итогам жеребьевки сформировались следующие четвертьфинальные пары:

"Милан" (Италия) — "Рома" (Рим, Италия)

"Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Бергамо, Италия)

"Байер" (Леверкузен, Германия) — "Вест Хэм" (Лондон, Англия)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) — "Олимпик Марсель" (Франция)

Полуфинальная сетка сформирована так:

"Бенфика" / "Олимпик Марсель" — "Ливерпуль" / "Аталанта"

"Милан" / "Рома" — "Байер" / "Вест Хэм"

Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 апреля, ответные — неделей позднее. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая.

Решающий матч Лиги Европы пройдет 22 мая в Ирландии на дублинском стадионе "Авива". Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2069181-liverpul-i-milan-uznali-sopernikov-po-chetvertfinalu-ligi-evropy/

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