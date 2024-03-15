Четвертьфинал Лиги чемпионов: "Реал" сыграет с "Манчестер Сити", "Барселона" — с "ПСЖ"

В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, на следующей стадии действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом", передает NUR.KZ.

В процедуре принял участие известный футболист Джон Оби Микел, выступавший за сборную Нигерии. В составе лондонского "Челси" он выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

По итогам жеребьевки сформировались следующие четвертьфинальные пары:

"Арсенал" (Лондон, Англия) — "Бавария" (Мюнхен, Германия)

"Атлетико" (Мадрид, Испания) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Реал" (Мадрид, Испания) — "Манчестер Сити" (Манчестер, Англия)

"ПСЖ" (Париж, Франция) — "Барселона" (Испания)

Полуфинальная сетка сформирована так:

"Атлетико" / "Боруссия" — "ПСЖ" / "Барселона"

"Арсенал" / "Бавария" — "Реал" / "Манчестер Сити"

Первые четвертьфинальные матчи запланированы на 9-10 апреля, ответные состоятся неделей позднее. Полуфиналы пройдут 30 апреля и 1 мая, а также 7 и 8 мая.

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 1 июня на лондонском стадионе "Уэмбли". Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

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