Звезду чемпионата России по футболу арестовали после приговора за контрабанду наркотиков

Футболист московского "Спартака" Квинси Промес арестован в Дубае (ОАЭ) по обращению прокуратуры Нидерландов, передает NUR.KZ со ссылкой на De Telegraaf.

Сообщается, что мера связана с запросом об экстрадиции спортсмена. В феврале суд Амстердама приговорил нидерландца к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Промеса объявили в международный розыск, а его сторона обжаловала судебное решение.

Кроме того, в прошлом июне суд Амстердама приговорил футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение в июле 2020 года на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. На этот вердикт также была подана апелляция.

В ОАЭ футболист находился на сборах со "Спартаком". При попытке возвращения в Россию 29 февраля Промеса задержали на паспортном контроле. Причиной стало местное правонарушение — авария, в которую спортсмен попал в Дубае, затем покинув место проишествия.

Вскоре футболиста отпустили из полицейского участка, однако в течение двух недель он оставался в ОАЭ. По информации De Telegraaf, в последние дни "прошли лихорадочные консультации" между судебными органами Нидерландов и Дубая.

В итоге Промеса арестовали на основании "красного уведомления". Это документ, по которому Нидерланды требуют экстрадиции спортсмена. У страны есть соответствующий договор с ОАЭ.

В "Спартаке" заявили, что адвокаты и менеджеры футболиста известили клуб об избрании меры пресечения.

"Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации", — приводит заявление пресс-службы "Спартака" портал "Чемпионат".

Адвокаты Софи Хоф и Роберт Малевич, представляющие интересы футболиста, опубликовали пресс-релиз на официальном сайте своей компании Cleerdin & Hamer. Они подчеркнули, что после обжалования судебного решения и новых запросов со стороны защиты приговор в отношении нидерландца не является окончательным.

"Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом Амстердама. Пока неизвестно, когда будет окончено апелляционное разбирательство в Нидерландах. В ОАЭ теперь предстоит завершить процедуру экстрадиции. Отмечаем, что независимый судья в Дубае теперь будет принимать решение по запросу Нидерландов об экстрадиции. В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включает множество формальных шагов и требований. Это принято и в Нидерландах. Исход и продолжительность процедуры в настоящее время предсказать невозможно", — говорится в заявлении.

Также адвокаты напомнили о принципе взаимного доверия, согласно которому они не будут делать дальнейших заявлений, пока запрос об экстрадиции Промеса находится на рассмотрении суда в ОАЭ.

Футболист выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В 2021-м он вернулся в московский клуб после нескольких сезонов в испанской "Севилье" и нидерландском "Аяксе". На данный момент Промес является лучшим бомбардиром "Спартака" в истории. Также у него лучший показатель по забитым мячам среди всех легионеров в истории чемпионата России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.