Объявленный в международный розыск игрок "Спартака" задержан в Дубае

Нидерландский нападающий московского ФК "Спартак" Квинси Промес был задержан в аэропорту Дубая перед вылетом всей команды в Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБК Спорт".

Причины задержания неизвестны, однако ранее суд Амстердама приговорил его к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков, адвокаты нидерландца заявляли, что обжалуют это решение.

Промеса задержали на паспортном контроле, по информации источника, нидерландец уже несколько часов находится в отделении местной полиции.

Отметим, что 2 марта "Спартак" сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", цвета которого защищает футболист Национальной сборной Казахстана Нуралы Алип, в рамках матча Российской премьер-лиги.

Команда проводила в ОАЭ учебно-тренировочные сборы, в ходе которых Промес принимал участие в матчах против "Астаны" и алматинского "Кайрата". Сообщается, что остальные члены команды уже отправились в Россию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.