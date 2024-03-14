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Гол Месси помог "Интер Майами" выйти в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ

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Лионель Месси
Лионель Месси: Matt Kelley/Getty Images

Футболисты американского "Интер Майами" обыграли "Нэшвилл", также представляющий США, в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ и вышли в следующую стадию, передает NUR.KZ.

Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Интер Майами" отличились Луис Суарес (8 минута), Лионель Месси (23) и Роберт Тейлор (63). Единственный мяч "Нэшвилла" забил Сэм Сарридж (90+3).

Первый матч 1/8 финала между командами завершился вничью со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч в следующую стадию квалифицировался "Интер Майами".

В четвертьфинале соперником команды Месси станет победитель противостояния между американским "Цинциннати" и мексиканским "Монтерреем". Первый матч этих клубов завершился поражением представителей США со счетом 0:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2068254-gol-messi-pomog-inter-mayami-vyyti-v-chetvertfinal-kubka-chempionov-konkakaf/

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