"Атлетико" в 1/8 выбил прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов

Мадридский ФК "Атлетико" стал последним четвертьфиналистом розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2023/24, обыграв миланский "Интер", передает NUR.KZ.

Судьба матча определилась в серии пенальти. В основное время победу в матче одержала испанская команда, однако из-за поражения в первой встрече было назначено дополнительное время, которого не хватило для определения победителя.

В первые 90 минут забитыми мячами в составе "Атлетико" отличились Антуан Гризманн (35-я минута) и нидерландец Мемфис Депай, реализовавший спасительный момент на 87-й минуте.

Ответный мяч со стороны "Интера" забил защитник Федерико Димарко.

"Атлетико" Мадрид – "Интер" Милан 2:1 (2:2 по счету двух матчей), (3:2 по пенальти).

Отметим, что итальянский клуб в прошлом сезоне противостоял "Манчестер Сити" в финале турнира, однако уступил со счетом 1:0.

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