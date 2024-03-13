Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Алматинский клуб принял решение сняться с розыгрыша Кубка Казахстана по футболу

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

Алматинский футбольный клуб "Хан-Тенгри" принял решение сняться с предварительного раунда Кубка Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По информации источника, причиной по которой команда завершит свои выступления на турнире, является низкое качество поля на стадионах в Шымкенте, где проводятся матчи предварительного раунда.

Также в Meta-ratings.kz отмечают, что нахождение в Шымкенте является платным для участников, включая аренду полей, работу арбитров, "скорой" и пожарной машин, и многое другое.

Ранее представители "Хан-Тенгри" предлагали QFL провести игры предварительного этапа в Алматы, что позволило бы клубам проводить матчи на безвозмездной основе.

В первом матче розыгрыша предварительной стадии Кубка Казахстана алматинская команда потерпела поражение ФК "Иртыш" со счетом 1:0.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2067870-almatinskiy-klub-prinyal-reshenie-snyatsya-s-rozygrysha-kubka-kazahstana-po-futbolu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.