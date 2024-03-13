Алматинский клуб принял решение сняться с розыгрыша Кубка Казахстана по футболу

Алматинский футбольный клуб "Хан-Тенгри" принял решение сняться с предварительного раунда Кубка Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По информации источника, причиной по которой команда завершит свои выступления на турнире, является низкое качество поля на стадионах в Шымкенте, где проводятся матчи предварительного раунда.

Также в Meta-ratings.kz отмечают, что нахождение в Шымкенте является платным для участников, включая аренду полей, работу арбитров, "скорой" и пожарной машин, и многое другое.

Ранее представители "Хан-Тенгри" предлагали QFL провести игры предварительного этапа в Алматы, что позволило бы клубам проводить матчи на безвозмездной основе.

В первом матче розыгрыша предварительной стадии Кубка Казахстана алматинская команда потерпела поражение ФК "Иртыш" со счетом 1:0.

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