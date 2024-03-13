Завершился стартовый тур Кубка Казахстана по футболу: итоги матчей

В среду, 13 марта, состоялись заключительные матчи первого тура предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу, который принимает стадион БИИК в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Участие в данной стадии принимают клубы Первой и Второй лиг, которые разбиты на шесть групп. В последних матчах стартового тура сыграли команды групп E и F.

Сначала в среду астанинский "SD Family" одержал победу над жезказганским "Улытау" со счетом 2:0 благодаря голам Ахметали Калтанова и Багдата Даниярова. Затем "Жетысай" разгромил павлодарский "Аксу", который ранее снялся с розыгрыша Казахстанской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0 благодаря голам Рамазана Абылайхана, Рината Сериккула и Казыбека Мухитулы.

Полные результаты первого тура предварительного этапа Кубка Казахстана выглядят так:

Группа A

"Окжетпес" (Кокшетау) — AKAS (Алматы) - 1:1;

"Иртыш" (Павлодар) — "Хан-Тенгри" (Алматы) - 1:0;

Группа B

"Акжайык" (Уральск) — "Онтустик" (Шымкент) - 0:1;

Группа C

"Тараз" — "Экибастуз" - 2:1;

Группа D

"Каспий" (Актау) — "Жас Кыран" (Алматы) - 2:4;

Группа E

"SD Family" (Астана) — "Улытау" (Жезказган) - 2:0;

Группа F

"Аксу" (Павлодар) — "Жетысай" - 0:3.

Второй тур стартует в четверг, 14 марта. В группе A принимают участие четыре команды, в остальных — по три. Победители всех групп разыграют между собой три путевки в плей-офф.

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