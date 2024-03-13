Опубликованы символические сборные первых туров Казахстанской премьер-лиги

Qazaqstan Football League (QFL) в Instagram-аккаунте обнародовала символические сборные двух стартовых туров нового сезона Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.
Матчи первого тура прошли 1-2 марта, второго — 5-7 марта. Затем чемпионат Казахстана по футболу ушел на паузу из-за игр национальных команд.
Символическая сборная первого тура
Вратарь: Стас Покатилов ("Тобол", Казахстан);
Защитники: Роман Асранкулов ("Тобол", Казахстан), Игорь Пластун ("Ордабасы", Украина), Олжас Керимжанов ("Атырау", Казахстан), Еркин Топалов ("Тобол", Казахстан);
Полузащитники: Дмитрий Сергеев ("Кайрат", Россия), Никита Корзун ("Елимай", Беларусь), Асхат Тагыберген ("Ордабасы", Казахстан);
Нападающие: Усман Камара ("Астана", Гвинея), Шохбоз Умаров ("Ордабасы", Узбекистан), Идрис Умаев ("Актобе", Россия).
Символическая сборная второго тура
Вратарь: Никита Калмыков ("Женис", Казахстан);
Защитники: Роман Асранкулов ("Тобол", Казахстан), Темирлан Ерланов ("Ордабасы", Казахстан), Владислав Сорокинс ("Кызыл-Жар", Латвия), Еркин Топалов ("Тобол", Казахстан);
Полузащитники: Евгений Березкин ("Кызыл-Жар", Беларусь), Гиорги Зария ("Кайрат", Грузия), Макс Эбонг ("Астана", Беларусь);
Нападающие: Борис Цмилянич ("Кызыл-Жар", Черногория), Арб Манай ("Женис", Косово), Эльхан Астанов ("Астана", Казахстан).
Третий тур КПЛ запланирован на 30-31 марта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2067834-opublikovany-simvolicheskie-sbornye-startovyh-turov-kazahstanskoy-premer-ligi/