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Опубликованы символические сборные первых туров Казахстанской премьер-лиги

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Казахстанский футболист Роман Асранкулов
Роман Асранкулов. Фото: Пресс-служба ФК "Тобол"

Qazaqstan Football League (QFL) в Instagram-аккаунте обнародовала символические сборные двух стартовых туров нового сезона Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Матчи первого тура прошли 1-2 марта, второго — 5-7 марта. Затем чемпионат Казахстана по футболу ушел на паузу из-за игр национальных команд.

Символическая сборная первого тура

Вратарь: Стас Покатилов ("Тобол", Казахстан);

Защитники: Роман Асранкулов ("Тобол", Казахстан), Игорь Пластун ("Ордабасы", Украина), Олжас Керимжанов ("Атырау", Казахстан), Еркин Топалов ("Тобол", Казахстан);

Полузащитники: Дмитрий Сергеев ("Кайрат", Россия), Никита Корзун ("Елимай", Беларусь), Асхат Тагыберген ("Ордабасы", Казахстан);

Нападающие: Усман Камара ("Астана", Гвинея), Шохбоз Умаров ("Ордабасы", Узбекистан), Идрис Умаев ("Актобе", Россия).

Символическая сборная второго тура

Вратарь: Никита Калмыков ("Женис", Казахстан);

Защитники: Роман Асранкулов ("Тобол", Казахстан), Темирлан Ерланов ("Ордабасы", Казахстан), Владислав Сорокинс ("Кызыл-Жар", Латвия), Еркин Топалов ("Тобол", Казахстан);

Полузащитники: Евгений Березкин ("Кызыл-Жар", Беларусь), Гиорги Зария ("Кайрат", Грузия), Макс Эбонг ("Астана", Беларусь);

Нападающие: Борис Цмилянич ("Кызыл-Жар", Черногория), Арб Манай ("Женис", Косово), Эльхан Астанов ("Астана", Казахстан).

Третий тур КПЛ запланирован на 30-31 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2067834-opublikovany-simvolicheskie-sbornye-startovyh-turov-kazahstanskoy-premer-ligi/

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