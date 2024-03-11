"Все по плану идет": Магомед Адиев высказался о подготовке к матчу против Греции

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал стартовавшую подготовку своих подопечных перед матчами за выход на ЕВРО-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В Дубае (ОАЭ) стартовал учебно-тренировочный сбор казахстанской команды перед стыковым матчем против Греции. Главный рулевой сборной Магомед Адиев выделил два микроцикла в подготовке к важнейшим матчам за выход на чемпионат Европы-2024.

"У нас два дня запланированы нагрузочные тренировки на поле. Нормально, втягиваемся, готовимся к предстоящей контрольной игре с Туркменистаном. Пока что, все по плану идет. Будем углубленное состояние понимать после двух нагрузочных дней. Нам цифры дадут и визуально мы будем смотреть видео тренировок. Полная картина будет у нас через два-три дня.

Погода соответствует. Поле достаточно хорошего качества, поэтому здесь никаких нареканий нету. Нам самим надо готовиться. У нас два микроцикла есть до игры с Грецией, где мы хотим в этих циклах функциональное состояние сдвинуть. Готовимся", - отмечает Магомед Адиев.

Напомним, что стыковой матч против Греции состоится в Афинах 22 марта, в 1:45 по казахстанскому времени. В другой полуфинальной паре встретятся Грузия и Люксембург. Победитель стыкового турнира получит путевку в финальную часть Евро-2024 в Германии.

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