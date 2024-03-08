ЕВРО-2024: Сборная Казахстана начала подготовку к матчу против Греции

У национальной сборной Казахстана по футболу стартовал учебно-тренировочный сбор перед стыковым матчем против Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Казахстанской федерации футбола.

Подопечные Магомеда Адиева вылетели утренним рейсом из Алматы в Дубай (ОАЭ). Собрались все игроки, приглашенные в сборную. Футболисты, которые играют в зарубежных чемпионатах присоединятся к национальной команде позже. Среди них: Абат Айымбетов, Бахтиер Зайнутдинов, Нуралы Алип и Александр Зуев, которые выступают в чемпионате Турции и России.

Стоит отметить, что сборы в Объединенных Арабских Эмиратах продлятся до 19 марта. В рамках подготовки 14 марта пройдет закрытый товарищеский матч со сборной Туркменистана.

Напомним, что стыковой матч против Греции состоится в Афинах 22 марта, в 1:45 по астанинскому времени. В другой полуфинальной паре встретятся Грузия и Люксембург. Победитель стыкового турнира получит путевку в финальную часть Евро-2024 в Германии.

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