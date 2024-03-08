Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

ЕВРО-2024: Сборная Казахстана начала подготовку к матчу против Греции

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

У национальной сборной Казахстана по футболу стартовал учебно-тренировочный сбор перед стыковым матчем против Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Казахстанской федерации футбола.

Подопечные Магомеда Адиева вылетели утренним рейсом из Алматы в Дубай (ОАЭ). Собрались все игроки, приглашенные в сборную. Футболисты, которые играют в зарубежных чемпионатах присоединятся к национальной команде позже. Среди них: Абат Айымбетов, Бахтиер Зайнутдинов, Нуралы Алип и Александр Зуев, которые выступают в чемпионате Турции и России.

Стоит отметить, что сборы в Объединенных Арабских Эмиратах продлятся до 19 марта. В рамках подготовки 14 марта пройдет закрытый товарищеский матч со сборной Туркменистана.

Напомним, что стыковой матч против Греции состоится в Афинах 22 марта, в 1:45 по астанинскому времени. В другой полуфинальной паре встретятся Грузия и Люксембург. Победитель стыкового турнира получит путевку в финальную часть Евро-2024 в Германии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2065395-evro-2024-sbornaya-kazahstana-nachala-podgotovku-k-matchu-protiv-gretsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.