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Азербайджанский клуб упустил сенсацию против лидера Бундеслиги, "Ливерпуль" оформил разгром: результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

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Футболист "Карабаха" против игроков ФК "Байер"
Футболист "Карабаха" против игроков ФК "Байер": Aziz Karimov/Getty Images

Сегодня, 8 марта завершились первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, NUR.KZ представляет вашему вниманию краткий обзор второго раунда плей-офф данного турнира.

Азербайджанский ФК "Карабах" из города Агдам упустил сенсационную победу над потенциальным чемпионом Германии, способным прервать гегемонию "Баварии" в Бундеслиге – "Байером" из Леверкузена.

Команды сыграли в результативную ничью. Азербайджанский клуб забил два мяча в первом тайме и до 70-й минуте был явным победителем, однако позже подопечные Хаби Алонсо смогли реализовать два голевых момента.

"Карабах" (Азербайджан) – "Байер" (Германия) 2:2

Голы: 26 Бензья, 45+2 Жуниньо – 70 Вирц, 90+2 Шик.

"Ливерпуль" в гостях разгромил "Спарту" из чешской столицы Праги. Мерсисайдцы рвутся к трофеям в заключительный сезон Юргена Клоппа у руля команды.

"Спарта" (Чехия) – "Ливерпуль" (Англия) 1:5

Голы: 46 Брэдли (аг) - 6 Мак Аллистер (пен), 25 Нуньес, 45+3 Нуньес, 53 Диас, 90+4 Собослаи.

"Рома" сделала серьезную заявку на выход в четвертьфинал, разгромив дома скромный "Брайтон" со счетом 4:0.

"Рома" (Италия) – "Брайтон" (Англия) 4:0

Голы: 12 Дибала, 43 Лукаку, 64 Манчини, 68 Кристанте.

Вторая команда в еврокубках, представляющая Чехию – "Славия" также потерпела фиаско пропустив 4 гола в гостях у "Милана".

"Милан" (Италия) – "Славия" (Чехия) 4:2

Голы: 34 Жиру, 44 Рейндерс, 45+1 Лофтус-Чик, 85 Пулишич – 36 Доудера, 65 Шранц.

"Олимпик" (Франция) – "Вильярреал" (Испания) 4:0

Голы: 23 Верету, 28 Москера, 42 Обамеянг (пен), 59 Обамеянг.

"Бенфика" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия) 2:2

Голы: 45+2 Ди Мария (пен), 67 Голдсон – 7 Лоуренс, 45+5 Стерлинг.

"Фрайбург" (Германия) – "Вест Хэм" (Англия) 1:0

Гол: 81 Грегорич.

"Спортинг" (Португалия) – "Аталанта" (Италия) 1:1

Голы: 17 Диаш Фернандеш – 39 Скамакка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2065170-azerbaydzhanskiy-klub-upustil-sensatsiyu-protiv-lidera-bundesligi-liverpul-oformil-razgrom-rezultaty-pervyh-matchey-18-finala-ligi-evropy/

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