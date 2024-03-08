Азербайджанский клуб упустил сенсацию против лидера Бундеслиги, "Ливерпуль" оформил разгром: результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 8 марта завершились первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, NUR.KZ представляет вашему вниманию краткий обзор второго раунда плей-офф данного турнира.
Азербайджанский ФК "Карабах" из города Агдам упустил сенсационную победу над потенциальным чемпионом Германии, способным прервать гегемонию "Баварии" в Бундеслиге – "Байером" из Леверкузена.
Команды сыграли в результативную ничью. Азербайджанский клуб забил два мяча в первом тайме и до 70-й минуте был явным победителем, однако позже подопечные Хаби Алонсо смогли реализовать два голевых момента.
"Карабах" (Азербайджан) – "Байер" (Германия) 2:2
Голы: 26 Бензья, 45+2 Жуниньо – 70 Вирц, 90+2 Шик.
"Ливерпуль" в гостях разгромил "Спарту" из чешской столицы Праги. Мерсисайдцы рвутся к трофеям в заключительный сезон Юргена Клоппа у руля команды.
"Спарта" (Чехия) – "Ливерпуль" (Англия) 1:5
Голы: 46 Брэдли (аг) - 6 Мак Аллистер (пен), 25 Нуньес, 45+3 Нуньес, 53 Диас, 90+4 Собослаи.
"Рома" сделала серьезную заявку на выход в четвертьфинал, разгромив дома скромный "Брайтон" со счетом 4:0.
"Рома" (Италия) – "Брайтон" (Англия) 4:0
Голы: 12 Дибала, 43 Лукаку, 64 Манчини, 68 Кристанте.
Вторая команда в еврокубках, представляющая Чехию – "Славия" также потерпела фиаско пропустив 4 гола в гостях у "Милана".
"Милан" (Италия) – "Славия" (Чехия) 4:2
Голы: 34 Жиру, 44 Рейндерс, 45+1 Лофтус-Чик, 85 Пулишич – 36 Доудера, 65 Шранц.
"Олимпик" (Франция) – "Вильярреал" (Испания) 4:0
Голы: 23 Верету, 28 Москера, 42 Обамеянг (пен), 59 Обамеянг.
"Бенфика" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия) 2:2
Голы: 45+2 Ди Мария (пен), 67 Голдсон – 7 Лоуренс, 45+5 Стерлинг.
"Фрайбург" (Германия) – "Вест Хэм" (Англия) 1:0
Гол: 81 Грегорич.
"Спортинг" (Португалия) – "Аталанта" (Италия) 1:1
Голы: 17 Диаш Фернандеш – 39 Скамакка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2065170-azerbaydzhanskiy-klub-upustil-sensatsiyu-protiv-lidera-bundesligi-liverpul-oformil-razgrom-rezultaty-pervyh-matchey-18-finala-ligi-evropy/