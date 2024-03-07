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"Кайрат" потерял очки в матче с новичком КПЛ

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Бразильский футболист Элдер Сантана
Элдер Сантана. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Туркестанский "Туран" на своем поле сыграл вничью с алматинским "Кайратом" в последнем матче второго тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча на "Туркестан Арене" обошлась без забитых мячей. Это вторая нулевая ничья в новом сезоне Казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

"Кайрат" набрал четыре очка и поднялся на четвертое место в таблице, уступая только костанайскому "Тоболу", "Астане" и шымкентскому "Ордабасы", с которым алматинцам предстоит провести следующий матч на выезде.

"Туран" набрал первое очко в чемпионате. Новичок КПЛ, вернувшийся в элитный дивизион по итогам прошлого сезона, занимает десятую позицию. В третьем туре туркестанцам предстоит выездная встреча с карагандинским "Шахтером".

Розыгрыш КПЛ уходит на паузу в связи с матчами национальных сборных. Турнир возобновится 30 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2065132-kayrat-poteryal-ochki-v-matche-s-novichkom-kpl/

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