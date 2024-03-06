Звездный напарник Абата Аймбетова "взорвал" раздевалку

Итальянский футболист Марио Балотелли, который выступает за турецкий клуб "Адана Демирспор" подорвал в раздевалке петарды, передает NUR.KZ.

Нападающий турецкой команды таким образом решил разыграть своих одноклубников.

После победы в матче против «Фатих Карагюмрюк» итальянец, решил разыграть своих одноклубников. Балотелли зажег и бросил под ноги одному партнеру по команде петарду.

Напомним, за «Адана Демирспор» также выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов. Марио Балотелли является его прямым конкурентом по позиции.

Свой следующий матч в турецкой Суперлиге «Адана Демирспор» проведет против «Коньяспора».

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