Звездный напарник Абата Аймбетова "взорвал" раздевалку

Итальянский футболист Марио Балотелли, который выступает за турецкий клуб "Адана Демирспор" подорвал в раздевалке петарды, передает NUR.KZ.
Нападающий турецкой команды таким образом решил разыграть своих одноклубников.
После победы в матче против «Фатих Карагюмрюк» итальянец, решил разыграть своих одноклубников. Балотелли зажег и бросил под ноги одному партнеру по команде петарду.
Напомним, за «Адана Демирспор» также выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов. Марио Балотелли является его прямым конкурентом по позиции.
Свой следующий матч в турецкой Суперлиге «Адана Демирспор» проведет против «Коньяспора».
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064934-zvezdnyy-naparnik-abata-aymbetova-vzorval-razdevalku/