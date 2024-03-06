Гол ударом через себя на последних секундах лишил победы чемпиона Казахстана по футболу

Шымкентский "Ордабасы" сыграл вничью с "Атырау" в гостевом матче второго тура чемпионата Казахстана по футболу и впервые в сезоне потерял очки, передает NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Мунайшы" завершилась со счетом 1:1. На 65-й минуте после прострела мяч в свои ворота срезал казахстанский защитник хозяев Олжас Керимжанов.

Отыграться "Атырау" смог на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. После подачи со штрафного казахстанский полузащитник Ерсултан Калдыбеков подстроился под мяч и ударом через себя направил его в ворота соперников.

Благодаря ничьей "Ордабасы" набрал четыре очка после двух туров. Действующие чемпионы Казахстана пока располагаются на втором месте в таблице, уступая только "Астане", в активе которой максимальные шесть баллов. Следующий матч шымкентцы проведут на своем поле с алматинским "Кайратом".

"Атырау" вторую подряд встречу свел вничью. С двумя очками команда занимает седьмую позицию. В третьем туре ей предстоит принять талдыкорганский "Жетысу".

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